На захист арештованого в Туреччині французького журналіста виступили і українці

Марія Бучельнікова

Французькому журналісту Лю Бюро висунули звинувачення у терористичній діяльності через репортаж про курдських повстанців у Сирії. Лю Бюро не перший журналіст, якому загрожує позбавлення волі у Туреччині через його діяльність. На підтримку журналіста створили петицію, яка вже поширюється в українському інформаційному просторі.

При перетині іраксько-турецького кордону 26 липня взяли під варту французького журналіста Лю Бюро у турецькій провінції Ширнак. А 1 серпня його заарештували за обвинуваченням у підтримці збройної терористичної організації. Як доказ турецькі правоохоронці використали репортаж Лю Бюро про загони народної самооборони (YPG), який він знімав у 2013 році для французького каналу TV5 Monde.

Лише через кілька днів Лю зміг вийти на контакт на дві хвилини зі своїм батьком

«Мені написала повідомлення наша спільна подруга, що його затримали. Здається, спочатку про це ніхто не знав. Лише через кілька днів Лю зміг вийти на контакт на дві хвилини зі своїм батьком, який вже потім про це розказав друзям», – розповідає Ірина Матвіїшин. Минулого року Ірина допомагала Лю Бюро та його команді з документальним фільмом «Діти Майдану», який журналіст знімав у Луганській області.

«Звинувачення турків – нонсенс, незграбна спроба закрутити гайки не лише своїм журналістам, але й міжнародним», – написала Ірина Матвіїшин у Facebook.

Вона почала інформаційну кампанію українською мовою, адже журналіста знає особисто. Публікує останні новини та намагається залучити ЗМІ для інформаційної підтримки. Також Ірина розповіла, що у мережі Facebook створили групу для журналістів, колег та друзів Лю Бюро, в якій діляться повідомленнями про його становище.

На підтримку Лю Бюро було створено петицію ​ з вимогою до турецького уряду звільнити журналіста, яку серед українців активно поширює Ірина та її колеги. Також поширюється хештег FreeLoupTurkey у мережі Twitter.

За останнім повідомленням від адвоката журналіста, відомо, що Лю Бюро хочуть перевести з в’язниці у Ширнаку до міста Ван, куди можна дістатися за 9 годин. За словами адвоката, це «ускладнює процес захисту Лю».

«Лю Бюро вже третій французький журналіст, якого було арештовано у Туреччині за останні кілька місяців. Однак його ситуація складніша, адже він перебуває не у центрі тимчасового утримання, а у в’язниці. Обвинувачення дуже серйозне, запит французької сторони ще у процесі», – повідомляє французьке видання France 24.

Посольство Франції в Анкарі веде переговори з владою в Туреччині з метою якнайшвидшого встановлення консульського захисту, зазначає видання.

«Єдиною причиною арешту Лю Бюро є те, що він журналіст» – сказав його адвокат Мартін Прадель.

За даними організації «Репортери без кордонів», Туреччина займає 155-е місце зі 180 країн у Світовому індексі свободи преси.

«Після невдалої спроби державного перевороту у липні 2016 року, близько 156 видань у Туреччині були закриті, 2500 журналістів та інших працівників ЗМІ звільнені», – йдеться у звіті Міжнародної організації Amnesty International.

Загони народної самооборони, відомі як YPG (абревіатура з курдської – ред.) – національна армія Сирійського Курдистану. Вони воюють проти екстремістського угрупування «Ісламська держава». Турецький уряд називає YPG «терористичною організацією», тому що вважає її союзником «Робітничої партії Курдистану», визнаної терористичною у Туреччині, США та в Європейському союзі.