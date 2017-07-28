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28 Липень 2017, Київ 14:35
Новини | Політика

НСЖУ: Союз журналістів Росії отримав підтвердження від бойовиків щодо Асєєва

Станіслав Васін

Підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» підтвердили Союзу журналістів Росії «арешт» журналіста Станіслава Асєєва, відомого за псевдонімом Станіслав Васін. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України з посиланням на лист від секретаря російської спілки Тимура Шафіра.

«За інформацією, яку до Москви надіслало «Міністерство іноземних справ ДНР», Станіслава Асєєва звинувачують у здійсненні злочинів, передбачених «Карним Кодексом ДНР», а хід слідства контролюється «Генеральною Прокуратурою ДНР», – йдеться в повідомленні.

20 червня голови журналістських спілок України й Росії виступили зі спільною заявою, в якій закликали до якнайшвидшого з’ясування долі українського журналіста Станіслава Асєєва, який зник у Донецьку на початку червня.

Пізніше, 16 липня, екс-депутат Верховної Ради Єгор Фірсов заявив, що представники угруповання «ДНР» підтвердили утримання у заручниках журналіста Станіслава Асєєва і дозволили йому зустрітися з матір’ю. Проте, за словами представниці України і гуманітарній підгрупі контактної групи з врегулювання на Донбасі Ірини Геращенко, на засіданні в Мінську 19 липня бойовики заявили, що ще перевіряють інформацію щодо затримання Асєєва.

27 липня Фірсов заявив про серйозне погіршення стану здоров’я донецького блогера й автора Радіо Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч раніше закликав до звільнення блогера.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

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