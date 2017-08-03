ГПУ: суд арештував підозрюваного у держзраді житомирського блогера

Корольовський районний суд Житомира заарештував підозрюваного в державній зраді блогера-журналіста, повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«За клопотанням, погодженим із процесуальним керівником прокуратури Житомирської області, в середу, 2 серпня 2017 року, ухвалою Корольовського районного суду Житомира особі, яка підозрюється у державній зраді, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави», – написала речниця Юрія Луценка у Facebook.

Напередодні про затримання 32-річного блогера-журналіста повідомили ГПУ і Служба безпеки. Силовики звинувачують його в тому, що він за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.

Журналістові загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Силовики імені затриманого не називають. За даними Національної спілки журналістів України, це Василь Муравицький.

Секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макеєв закликав дочекатися рішення суду у справі. «Наразі ми не маємо законного рішення суду щодо скоєння журналістом злочину, а тому апріорі стоїмо і на його персональному захисті, і, одночасно і разом з тим, на захисті демократії», – йдеться в заяві Макеєва.