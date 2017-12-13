Заявку України про нову макрофінансову допомогу розглянуть у найближчі місяці – ЄС

Європейський союз упродовж наступних кількох місяців розгляне заявку України про нову програму макрофінансової допомоги, повідомив 13 грудня в Києві голова Представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.

«Україна подала заявку на отримання нового пакета макрофінансової допомоги. Європейська комісія проведе оцінку потреби країни в зовнішньому фінансуванні, і на підставі результатів оцінки буде вирішено, чи доцільно надавати нову макрофінансову допомогу», – сказав Мінґареллі.

За його словами, якщо буде ухвалене позитивне рішення, то Європейська комісія подасть відповідну пропозицію до Європарламенту і Ради Європи.

Він нагадав, що за останні три роки ЄС надав Україні макрофінансову допомогу на 3,4 мільярда євро. За словами Мінґареллі, до кінця цього року має бути ухвалене рішення про надання останнього траншу в 600 мільйонів євро.

При цьому Мінґареллі заявив, що Україна виконала лише 17 із 21 умови у рамках цієї програми, і виплата цього траншу залежить від виконання решти чотирьох умов. «Саме з цієї причини Єврокомісія зараз не може виплатити останній транш», – додав Мінґареллі.

За даними Представництва ЄС в Україні, ЄС надає різноманітну підтримку Україні, зокрема в питанні збройного конфлікту на Донбасі, що розпочався в 2014 році, і під час загострення кризи платіжного балансу. Крім політичної підтримки, ЄС виділив пакет в розмірі 12,8 мільярда євро на сприяння процесу реформ.