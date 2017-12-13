Чутки про можливі зміни в керівництві ГПУ не відповідають дійсності – Лисенко

Інформація про можливі зміни у керівництві Генеральної прокуратури не відповідає дійсності, заявив речник відомства Андрій Лисенко.

«Останнім часом у деяких засобах масової інформації почали поширюватися чутки про можливі зміни найближчим часом в керівництві Генеральної прокуратури. Повідомляємо, що це не відповідає дійсності, всі представники ГП продовжують працювати у звичайному режимі», – написав Лисенко у Facebook.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито намір генпрокурора Юрія Луценка піти з посади до кінця року.