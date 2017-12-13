НБУ продовжив на півроку вимогу щодо обов’язкового продажу 50% валютної виручки

Національний банк зберіг вимогу щодо обов’язкового продажу банками 50% валютних надходжень в Україну на користь юридичних осіб, але при цьому розширив перелік операцій бізнесу, надходження за якими не є обов’язковими до продажу. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Правління НБУ вважає за необхідне залишити вимогу без змін, оскільки наразі вона є ефективним інструментом забезпечення ритмічності надходжень іноземної валюти на міжбанківський валютний ринок і, відповідно, важливим для стабільності на валютному ринку», – йдеться в повідомленні.

Водночас у НБУ зауважують, що тепер вимога щодо 50%-ного обов’язкового продажу не поширюватиметься на перекази за рахунок власних (не куплених) коштів клієнта, які повертаються іноземним банком.

Ці вимоги передбачені постановою правління НБУ №129, документ набирає чинності 14 грудня і діє до 13 червня 2018 року включно.