Суд у США вирішив арештувати обвинуваченого у вибуху в Нью-Йорку

Суд США постановив, що звинувачений у спробі вчинення вибуху в метро Нью-Йорка залишиться під вартою на час досудового розслідування.

27-річний мігрант з Бангладеш Акаєд Уллак взяв участь у засіданні суду по відеозв’язку, оскільки він перебуває в лікарні, де відновлюється після травм, яких зазнав після вибуху.

Суддя Кетрін Паркер розповіла Уллаку, що він має право на адвоката і не повинен робити жодних заяв.

11 грудня унаслідок вибуху в метро в центрі Нью-Йорка травми отримали четверо людей, включно з підозрюваним. За даними американської поліції, чоловік підірвав примотаний до його тіла саморобний вибуховий пристрій у підземному переході, коли там було багато людей. Правоохоронці заявляли, що вибухівка спрацювала передчасно.

«Я зробив це за «Ісламську державу», – заявив Уллак після вибуху в поліції, повідомляється в заяві федеральних прокурорів.

За даними прокуратури, Уллак, який жив у Сполучених Штатах з 2011 року, розпочав радикалізацію своїх поглядів в 2014 році, коли він почав переглядати відеоролики в інтернеті. Він здійснив свою атаку, тому що він розгнівався на політику США на Близькому Сході, заявили вони.