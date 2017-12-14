У Росії Краснодарський районний суд переніс засідання щодо запобіжного заходу утримуваному в Росії громадянину України Павлові Грибу, повідомив його батько Ігор Гриб.

За його даними, засідання відбудеться не 19 грудня, як планувалося раніше, а 15-го.

«ФСБ вирішило ускладнити нам життя і перенесло засідання суду по розгляду запобіжного засобу утримання Павла на 15 грудня. Можливо, щоб іноземні дипломати не потрапили на суд?», — написав Ігор Гриб у Facebook 13 грудня.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило, що тимчасово зупинило перевірку щодо обставин зникнення на білоруський території у серпні цього року 19-річного українця Павла Гриба.

Перевірку за заявою батька Павла Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

Павло Гриб у серпні цього року зник у білоруському Гомелі, пізніше його знайшли у СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму.