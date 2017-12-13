Зустріч консулів із сином зупиняли працівники російського СІЗО через українську мову – батько Павла Гриба

Олена Литвинова, Олег Груздзилович

Український громадянин Павло Гриб, який у вересні загадково зник у білоруському Гомелі, а знайшовся у СІЗО ФСБ Росії в Краснодарі, чекає на черговий суд про продовження терміну арешту.

Родичі ув'язнених в Росії українців просять президента України Петра Порошенка про особисту зустріч і допомогу в їхньому звільненні. Наразі правозахисники говорять про понад 60 громадян України, які утримуються в російських слідчих ізоляторах за підозрою і звинуваченнями в «терористичній діяльності» або «замаху на територіальну цілісність Росії».

Українська сторона переконана, що всі затримані – політичні в'язні Росії. Але офіційного майданчика для переговорів про їхнє звільнення поки немає. Невідома й точна кількість заарештованих в Росії.

«Ми отримуємо суперечливу інформацію щодо процесу звільнення заручників, які перебувають в Росії і окупованому Криму. Ми точно не розуміємо, чи включені наші родичі в списки на обмін і чи є перспектива їм потрапити до цього переліку. І тому ми в розпачі», – говорить Ігор Гриб, батько Павла Гриба, який цього року у серпні зник на території Білорусі і вже чотири місяці перебуває в слідчому ізоляторі в російському Краснодарі.

За версією російського слідства, українець Павло Гриб нібито планував підірвати бомбу на шкільній лінійці в російському місті Сочі. Його батько переконаний, що сина з території Білорусі викрали співробітники ФСБ Росії.

Як сказав Радіо Свобода Ігор Гриб, білоруська міліція проводила перевірку, але остаточних відповідей поки немає:

Надії, що запобіжний захід змінять, немає

– Білоруська сторона так і не дала остаточної відповіді щодо обставин зникнення Павла і як це відбувалося. Поки є така відповідь, що білоруська сторона нічого не знає і не бачила. 19 грудня відбудеться (в Росії – ред.) чергове засідання суду, на якому буде розглядатися питання про продовження Павлові запобіжного заходу. Але надії, що запобіжний захід змінять, немає.

– Ви маєте можливість відвідувати судові засідання чи зустрічатися з Павлом?

Ні листів писати Павлу, ні побачення не дають. Може, хоча б на засіданні 19 грудня мати зможе його побачити. За весь цей час – жодної звістки. Його тримають там в повній ізоляції. Також нічого невідомо про умови утримання. Навіть під час зустрічі з консулами умови утримання забороняється обговорювати

– Я не можу, а на минуле засідання їздила дружина. Їй не дозволили тоді зустрічі. Ні листів писати Павлу, ні побачення не дають. Може, хоча б на засіданні 19 грудня мати зможе його побачити. За весь цей час – жодної звістки. Його тримають там в повній ізоляції. Також нічого невідомо про умови утримання. Навіть під час зустрічі з консулами умови утримання забороняється обговорювати.

– Як часто з Павлом зустрічаються українські дипломати?

Консули бачилися, але остання зустріч тривала всього 7 хвилин. Її призупинили представники адміністрації слідчого ізолятора через те, що вони розмовляли українською мовою

– Консули бачилися, але остання зустріч тривала всього 7 хвилин. Її призупинили представники адміністрації слідчого ізолятора через те, що вони розмовляли українською мовою. Хоча це дозволяє російське законодавство. Представники консульства прийшли на цю, вже третю, зустріч з відповідними документами, але представник адміністрації ізолятора сказав, що це – йому не указ, заборонив і перервав зустріч. Ми намагалися передавати передачі, але що туди дійшло, не знаємо.

– Що вам відомо про стан здоров'я Павла?

Ми нічого не знаємо про реальний стан його здоров'я. Групу медиків, яка була спрямована відповідно до листа Європейського суду з прав людини, не допустили, щоб надати допомогу

– Ми нічого не знаємо про реальний стан його здоров'я. Групу медиків, яка була спрямована відповідно до листа Європейського суду з прав людини, не допустили, щоб надати допомогу. А це були лікарі, які знають його захворювання. Тому і реального стану здоров'я ми не знаємо, на жаль. Те, що в слідчому ізоляторі він не приймає ліків, викликає стурбованість, тому що ця хвороба може дати негативні наслідки в будь-який момент.

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Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявляє, що тимчасово зупинило перевірку щодо обставин зникнення на білоруський території у серпні цього року 19-річного українця Павла Гриба, повідомив Радіо Свобода речник МВС Білорусі Костянтин Шалькевич.

Перевірку за заявою батька Павла Гриба проводило управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкому.

«У рамках перевірки направлені запити до органів внутрішніх справ Російської Федерації, на даний час до отримання відповідей перевірка припинена, остаточне рішення по ній не ухвалене», – сказав Шалькевич.

Таким чином, відповіді від МВС Білорусі щодо обставин зникнення Павла Гриба не отримали ані батько, ані українська влада.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Краснодарський районний суд Росії 19 грудня проведе засідання щодо запобіжного заходу для Павла Гриба.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я. За повідомленням батьків, 19-річний Павло Гриб по інвалідності має постійно приймати підтримуючі препарати.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода