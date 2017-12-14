Путін заявляє, що братиме участь у виборах 2018 року як самовисуванець

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що братиме участь у виборах голови держави в 2018 році як самовисуванець. У відповідь на питання про мету свого висування Путін на щорічній підсумковій прес-конференції заявив про «Росію, спрямовану в майбутнє», а також про необхідність розвитку інфраструктури, охорони здоров’я й освіти в країні.

Путіна також запитали, чи не нудно йому обиратися в умовах відсутності реальної конкуренції. Він у відповідь розповів про зростання ВВП, народжуваності і тривалості життя. Путін також вкотре заявив, що представники позасистемної опозиції нібито не пропонують ніякого «конкретного порядку денного».

Володимирові Путіну 65 років. Він керує Росією з кінця 1999 року. 13 років він провів на посаді президента країни, ще чотири роки — на посаді голови російського уряду. У грудні Путін оголосив про намір в четвертий раз балотуватися у президенти.

У виборах 2018 року також має намір брати участь опозиціонер Олексій Навальний, однак влада забороняє йому обиратися. Напередодні політик представив свою передвиборчу програму. У числі її основних пунктів: збільшення витрат на охорону здоров’я і освіту, мінімальна зарплата в 25 тисяч рублів, зниження ставки на іпотеку й податків на малий бізнес.