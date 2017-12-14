У Білорусі до 2 років ув’язнення засудили бойовика «ЛНР»

29-річного жителя білоруського Гомеля, засудили до двох років позбавлення волі за участь у збройних формуваннях угруповання «ЛНР».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, білоруський громадянин перебував у лавах бойовиків на окупованій території Донбасу, у кінці літа він 2015 виїхав через прикордонний пункт із Росії в Україну. На непідконтрольній Києву території Луганської області він вступив до «казачого полку», отримав форму і зброю.

За версією слідства, засуджений майже рік у складі збройного формування брав участь в проведенні військових навчань, навчальних стрільб, виконував господарсько-побутові й інші завдання.

Під час судового засідання, обвинувачений не заперечував, що був у «полку», але стверджував, що не був військовослужбовцем, не мав вогнепальної зброї і не брав участі у військових діях. Він також доводив, що вступив в одне з російських громадських об’єднань, прийняв присягу на вірність і начебто був відправлений з гуманітарною місією на територію, підконтрольну угрупованню «ЛНР».

Жителя Гомеля визнали винним в участі у збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, без уповноваження держави, за відсутності ознак злочину, і засудили до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму, повідомляє газета «Гомельская правда».

За останній місяць це друга кримінальна справа щодо найманства, яке розглядали в Гомелі. 16 листопада обласний суд виніс вирок 41-річному жителю міста Речица за участь у бойових діях на боці угруповання «ДНР», яке контролює частину Донецької області України. Чоловіка визнали винним в ідеологічному найманстві без наявності корисливої складової і засудили до двох років обмеження волі.