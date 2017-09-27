У Білорусі засудили бойовика «ДНР»

29-річний громадянин Білорусі за участь у збройному конфлікті на сході України на боці «ДНР» засуджений до двох років обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу.

Вітебський обласний суд визнав білоруса винним у кримінальному злочині за статтею 361-3 Кримінального кодексу – «участь у збройному формуванні однієї з протиборчих сторін на території іноземної держави, а так само участь у збройному конфлікті, військових діях без уповноваження держави і за відсутності ознак найманства».

Процес був закритим. За даними «Нашої ниви», на лаві підсудних опинився Олексій Єршов, який брав участь у збройному конфлікті на сході України на боці угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним. Він не соромився викладати знімки з бойових дій в соціальних мережах. На них Єршов позує з вогнепальною зброєю, танками біля в'їзду до Донецька, який нині контролюють бойовики угруповання «ДНР». У Білорусі у Олексія були дружина і дитина.

Інформації про вироки бойовикам «ДНР» і «ЛНР» з Білорусі досі у відкритому доступі не було.

Раніше були випадки, коли карали людей, які воювали на боці України. Житель Новополоцька Тарас Аватаров був засуджений на 5 років за незаконні дії зі зброєю і провезенні через кордон вибухового пристрою, а житель Вітебська Станіслав Гончаров засуджений до 7 років колонії за статтею «злісне хуліганство».

Крім цього, громадянам Білорусії за участь у війні на Донбасі раніше загрожувало покарання за статтею «найманство». Але до Кримінального кодексу країни внесли зміни – тепер покарання загрожує і тим, хто воює не за гроші, а з «ідейних переконань».

За даними української сторони, на Донбасі воюють близько 5 тисяч кадрових російських військовослужбовців. Москва офіційно відкидає ці звинувачення і називає численних затриманих на сході України громадян Росії «добровольцями».

Минулого року у російському Кірові засудили громадянина Росії, який, за версією слідства, воював на Донбасі проти проросійських сепаратистів. Про росіян, засуджених на батьківщині за участь у конфлікті на боці угруповань «ДНР» і «ЛНР», інформації немає.

Оригінал матеріалу – на сайті Білоруської редакції Радіо Свобода