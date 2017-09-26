Реінтеграція Донбасу: чотири сценарії

Законопроект про реінтеграцію Донбасу вже мали внести у Верховну Раду, але там він так і не з’явився. Документ пишуть, переписують, доповнюють в РНБО та Адміністрації президента – роблять це непублічно, майже таємно, зауважують оглядачі. Радіо Свобода зібрало чотири теоретично можливих сценарії майбутнього Донбасу.
Варіант перший. Заморожений конфлікт. Це не новий варіант, таку модель часто називають придністровською.
«Придністровська модель означає фактичне функціонування державних структур, без формального їх визнання світом», – пояснює політолог Олександр Палій.
Такий варіант не влаштовує офіційний Київ. Не можна його назвати прийнятним і для Москви, попри те, що саме в такому форматі та за підтримки Росії існує не тільки частина Молдови Придністров’я, але й частини Грузії – Абхазія та Південна Осетія. В ситуації з Україною, для Росії це загрожуватиме наслідками – в результаті вона буде тримати фінансову відповідальність за цілий регіон, і отримувати ще санкції, додає політолог Сергій Таран.
Друга модель: окуповані райони повертаються у склад України, але на особливих умовах. Це модель, на якій наполягає Росія.
«Мова йде про спробу інтегрувати в Україну створені Росією ці квазі-державні утворення. Тобто «ЛНР»-«ДНР» як системи влади», – пояснює директор інформагентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.
Третя модель – хорватська. Це, фактично, силовий варіант. У серпні 1995-го хорватська армія ліквідувала самопроголошену «республіку» Сербська Країна. Про таку модель говорять часто, але часто й додають: втілити її Україні наразі не під силу.
Україна може опинитися у тому стані, в якому була Грузія в 2008 році – пояснює Олександр Мартиненко. «Теж була операція з відновлення територіальної цілісності та суверенітету, ну, і пам'ятаємо, чим все закінчилося, тому що сили, м’яко кажучи, нерівні», – каже він.
Нарешті, є ще четвертий варіант – повернути все, як було. Окуповані райони переходять під контроль Києва без жодних спеціальних преференцій. Теоретично, це можливо після введення на Донбас міжнародних миротворців, кажуть експерти. І саме про таку необхідність говорив президент Петро Порошенко на Генасамблеї ООН.
«Воно б фактично на наших умовах означало знищення протидержавних структур якихось на території Донбасу», – бачить у ньому переваги Олександр Палій.
Разом з тим, джерела Радіо Свобода кажуть: саме через невирішеність цього питання законопроект про реінтеграцію Донбасу досі і не представили у Верховній Раді.
Цей матеріал підготовлено для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 22:00 на телеканалі «112 Україна».
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