Реінтеграція Донбасу: чотири сценарії

Законопроект про реінтеграцію Донбасу вже мали внести у Верховну Раду, але там він так і не з’явився. Документ пишуть, переписують, доповнюють в РНБО та Адміністрації президента – роблять це непублічно, майже таємно, зауважують оглядачі. Радіо Свобода зібрало чотири теоретично можливих сценарії майбутнього Донбасу.

​Варіант перший. Заморожений конфлікт. Це не новий варіант, таку модель часто називають придністровською.

«Придністровська модель означає фактичне функціонування державних структур, без формального їх визнання світом», – пояснює політолог Олександр Палій.

Такий варіант не влаштовує офіційний Київ. Не можна його назвати прийнятним і для Москви, попри те, що саме в такому форматі та за підтримки Росії існує не тільки частина Молдови Придністров’я, але й частини Грузії – Абхазія та Південна Осетія. В ситуації з Україною, для Росії це загрожуватиме наслідками – в результаті вона буде тримати фінансову відповідальність за цілий регіон, і отримувати ще санкції, додає політолог Сергій Таран.

Друга модель: окуповані райони повертаються у склад України, але на особливих умовах. Це модель, на якій наполягає Росія.

«Мова йде про спробу інтегрувати в Україну створені Росією ці квазі-державні утворення. Тобто «ЛНР»-«ДНР» як системи влади», – пояснює директор інформагентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко.

Третя модель – хорватська. Це, фактично, силовий варіант. У серпні 1995-го хорватська армія ліквідувала самопроголошену «республіку» Сербська Країна. Про таку модель говорять часто, але часто й додають: втілити її Україні наразі не під силу.

Україна може опинитися у тому стані, в якому була Грузія в 2008 році – пояснює Олександр Мартиненко. «Теж була операція з відновлення територіальної цілісності та суверенітету, ну, і пам'ятаємо, чим все закінчилося, тому що сили, м’яко кажучи, нерівні», – каже він.

Нарешті, є ще четвертий варіант – повернути все, як було. Окуповані райони переходять під контроль Києва без жодних спеціальних преференцій. Теоретично, це можливо після введення на Донбас міжнародних миротворців, кажуть експерти. І саме про таку необхідність говорив президент Петро Порошенко на Генасамблеї ООН.

«Воно б фактично на наших умовах означало знищення протидержавних структур якихось на території Донбасу», – бачить у ньому переваги Олександр Палій.

Разом з тим, джерела Радіо Свобода кажуть: саме через невирішеність цього питання законопроект про реінтеграцію Донбасу досі і не представили у Верховній Раді.

Цей матеріал підготовлено для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та каналу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 22:00 на телеканалі «112 Україна».