Законом про реінтеграцію Донбасу визнають, що війни немає і не було – політолог

Четвертого жовтня до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов. За його словами, парламент ухвалить закон до 18 жовтня, тобто до припинення дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування», який дехто називає законом про особливий статус Донбасу. Як на повернення непідконтрольних територій українського Донбасу вплинуть нові та старі законодавчі ініціативи? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та політолог, представник Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха.