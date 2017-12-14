Група «Першого грудня» вимагає від політиків припинити «війну всіх проти всіх» – звернення

Члени групи «Першого грудня» вимагають від політиків припинити війну «всіх проти всіх» і нагадують «про сумний досвід історичних поразок українських еліт», ідеться у зверненні, яке зачитав науковець, громадський діяч Володимир Панченко.

«Загроза втрати державності дає нам моральне право звернутися до всіх, хто задіяний у нинішньому «бою без правил»: зупиніться! Зробити це ще не пізно. Цивілізований світ живе не викручуванням рук, а форматом компромісу… Українська влада, передусім президент та його оточення, мають усвідомити: сучасна держава – не приватне підприємство, власник якого ставить начальниками підрозділів відданих йому особисто людей. Така концентрація влади є хибною», – зацитував Панченко звернення.

У групі «Першого грудня», звертаючись до президента України, наголосили: якщо глава держави хоче тримати у руках всю владну вертикаль, він має «просити про це народ», а «не імітувати демократичні процедури».

Ініціатива також закликала учасників акцій протесту на чолі з колишнім президентом Грузії, лідером партії «Рух нових сил» Міхеїлом Саакашвілі не розхитувати ситуацію в Україні, оскільки це «грає на користь країні-агресору – Росії».

«Ще однієї «революції троянд» не буде, – натомість дуже імовірними є контрреволюція та реставрація авторитарного режиму», – ідеться у зверненні.

Група просить суспільство бути вимогливим до керівників держави, до політичних лідерів і до самих себе: «Гниття і розлад, що їх ми бачимо «нагорі», є лише екстрактом того бруду, в якому погоджується жити українське суспільство «знизу».

Група «Першого грудня» створена у двадцяту річницю референдуму за Незалежність України з метою поширювати моральні цінності серед українців і сприяти встановленню в Україні демократії і верховенства права.