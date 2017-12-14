Посли країн «Групи семи» заявляють про підтримку НАБУ

Посли країн «Групи семи» заявляють про підтримку Національного антикорупційного бюро в Україні.

«Посли країн-членів G7 продовжують підтримувати НАБУ. Незалежні антикорупційні установи є життєво важливими для зусиль України з проведення реформ, довіри до неї, її майбутнього як сучасної, процвітаючої і демократичної держави», – йдеться у заяві послів, опублікованій на сайті посольства Італії в Україні.

Останнім часом до України прикута особлива увага країн Заходу і міжнародних організацій, які висловили свою підтримку роботі антикорупційних органів в Україні після низки подій – критики, зокрема на адресу НАБУ, з боку генпрокурора України Юрія Луценка; після реєстрації у Верховній Раді законопроекту про можливість парламенту звільняти керівників антикорупційних органів, а також після усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови комітету з питань запобігання і протидії корупції.

Західні партнери давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціального антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відібраних суддів і розглядав би справи щодо корупції.

Створення антикорупційного суду в Україні передбачає закон про судоустрій і статус суддів, схвалений у 2016 році. Проте досі Верховна Рада не схвалила спеціальний закон про антикорупційний суд.