Мін’юст: Україна не має боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини

У Міністерстві юстиції заявляють, що Україна не має жодних боргів за рішеннями Європейського суду з прав людини щодо українців.

Як повідомляє прес-служба міністерства, виплати у понад 5 000 справ виконані.

Відповідно до чинного законодавства, виконання рішення ЄСПЛ здійснюється за рахунок держбюджету. Ці рішення виконуються Державною виконавчоюслужбою, яка упродовж десяти днів з дня надходження документів відкриває виконавче провадження. Виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні.