Порошенко вітає рішення ЄС щодо продовження санкцій проти Росії

Президент України Петро Порошенко вітає рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

«Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов’язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля», – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лідери країн Європейського cоюзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Санкції щодо Росії були запроваджені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнали більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.

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