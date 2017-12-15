Лідери країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Канцлер Німеччини Анґела Меркель після першого дня саміту ЄС у Брюсселі 14 грудня заявила журналістам, що для того, щоб санкції скасували, ще недостатньо прогресу. Санкції щодо Росії були запроваджені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнала значна більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.