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15 Грудень 2017, Київ 16:46
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Для скасування санкцій щодо Росії недостатньо прогресу – Меркель (відео)

Для скасування санкцій щодо Росії недостатньо прогресу – Меркель (відео)
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Лідери країн Європейського союзу схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Канцлер Німеччини Анґела Меркель після першого дня саміту ЄС у Брюсселі 14 грудня заявила журналістам, що для того, щоб санкції скасували, ще недостатньо прогресу. Санкції щодо Росії були запроваджені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексії Криму, яку не визнала значна більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.

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