Судді ВАСУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірної інформації – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України повідомляє, що одному з суддів Вищого адміністративного суду оголосили про підозру у вчиненні злочину за статтею «декларування недостовірної інформації».

За повідомленням на сайті НАБУ, підозру оголосили 13 грудня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, суддя ВАСУ вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 і 2016 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості (дві квартири у центрі Києва), власниками яких є члени родини підозрюваного і які, відповідно до закону про запобігання корупції, мали бути відображені у щорічних деклараціях судді.

Детективи НАБУ заявляють, що суддя вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховати від відповідних державних органів і громадськості свого реального майнового стану і всього наявного у нього і членів його сім’ї нерухомого майна, а також задля реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла у Києві.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Імені судді у НАБУ не наводять, але вказують, що розслідування наведених фактів детективи почали в квітні 2017 року за власними напрацюваннями, на підставі звернень громадян і публікацій у ЗМІ.