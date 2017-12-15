Ломаченко став найкращим боксером світу за версією ESPN

Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією американського спортивного телеканалу ESPN.

Як йдеться в повідомленні на сайті ESPN, Ломаченко піднявся на перше місце, обійшовши попереднього лідера рейтингу, казахстанського боксера Геннадія Головкіна.

У топ-10 також входять Теренс Кровфорд, Сауль «Канело» Альварес, Кіт Турман, Еррол Спенс, Майкі Ґарсія, Сергій Ковальов, Наоя Інуе і Деонтей Вайлдер.

Раніше Василь Ломаченко увійшов до трійки найкращих боксерів світу за версією журналу The Ring.

Минулого року українець був визнаний автором найкращого нокауту 2016 року за версією ESPN.

10 грудня Василь Ломаченко у поєдинку з кубинцем Ґільєрмо Ріґондо здобув перемогу технічним нокаутом після шостого раунду. Суперник українця не встояв перед постійними атаками Ломаченка та відмовився виходити на бій на 7-му трихвилинку.

Таким чином, Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг). Українець здобув десяту перемогу (вісім нокаутів) у своєму 11-му поєдинку на професійному рингу.

Обидва суперники є дворазовими олімпійськими чемпіонами. За перемогу Ломаченко отримав 1,2 мільйона доларів, гонорар Ріґондо склав 400 тисяч доларів.