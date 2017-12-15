Інститут нацпам’яті пропонує скоротити кількість святкових днів до десяти

Український інститут національної пам’яті пропонує скоротити кількість святкових днів до десяти. Відповідний законопроект подали на погодження Міністерству культури України.

«Якщо він буде ухвалений у такій редакції, з наступного року буде введено дев’ять неробочих днів, зокрема, чотири неробочі дні – державні свята: це День Конституції, День Незалежності, День Захисника і День пам’яті і примирення – 8 травня. Один вихідний – це Міжнародний день праці, і ще чотири вихідних – це традиційні свята: Трійця, Новий рік, Різдво і Великдень», – зазначила представниця Українського інституту національної пам’яті Ганна Байкєніч.

Оскільки ж 25 грудня вже став святковим неробочим днем, відповідні зміни будуть внесені до законопроекту, додала експерт.

Таким чином, 8 березня і 9 травня залишаться святковими, однак робочими днями. 2 травня, як святковий день, пропонується скасувати. «Це радянський рудимент, не відзначається взагалі ніде, тільки в одній якійсь країні світу, як неробочий», – сказала Байкєніч.

Крім того, законопроект пропонує відмінити практику перенесення вихідних днів, коли свято випадає на суботу або неділю. Тоді загальна кількість святкових вихідних залежно від конкретного року може скорочуватися до 6-8 днів.

«Тільки Великдень, Різдво і Трійця будуть переноситися на понеділок. У Європі така практика відсутня. Тому Україна так само пристає на таку традицію, спираючись на загальноєвропейські практики», – зазначила Байкєніч.

У рамках реформи державного святкового календаря Український інститут національної пам’яті хоче систематизувати категорії свят та поділити на державні, міжнародні свята, дні жалоби, пам’ятні дати, професійні свята, скорботні дні, традиційні свята.