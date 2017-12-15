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15 Грудень 2017, Київ 18:13
Новини | Міжнародні

Росія критикує рішення ЄС щодо продовження санкцій

Дмитро Пєсков

Росія розкритикувала рішення лідерів країн Європейського cоюзу, які 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Москви ще на шість місяців через її дестабілізаційні дії в Україні.

15 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав санкції «незаконними і несправедливими». За його словами, Кремль «не вважає такі рішення вигідними ЄС чи Росії».

«Попри це, ми, звісно, налаштовані поліпшувати відносини з Брюсселем, які поки що залишають бажати кращого», – додав він.

Лідери країн Європейського cоюзу 14 грудня схвалили продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців, до 30 липня 2018 року.

Санкції щодо Росії були запроваджені в 2014 році через роль Москви в конфлікті на українському Донбасі і анексію Криму, яку не визнали більшість країн світу. Згодом дію обмежувальних заходів кілька разів продовжували.

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