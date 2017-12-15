Запоріжжя: суд ухвалив рішення про сплату компенсації активісту Гудименку

Апеляційний суд Запорізької області 14 грудня схвалив рішення щодо сплати компенсації активісту і блогеру з Запоріжжя Юрію Гудименку.

Відповідно до рішення, Гудименко має отримати компенсацію від державних органів у розмірі 49 тисяч гривень через те, що у 2011 році упродовж 2 місяців його утримували в СІЗО, а згодом засудили на умовний термін на 2 роки за облиття фарбою пам’ятника Дзержинському у Запоріжжі у травні 2010 року.

«Так як після Революції гідності оці політичні справи, що були при Януковичу, пішли на перегляд за поданням Генпрокуратури… той же суд, що мене судив в 11-му році, визнав своє рішення неправомірним і політично обґрунтованим, скасував його. Саме через це стало можливим подати позов до прокуратури, до суду, який виносив цей вирок з вимогою. Компенсувати як моральну, так і матеріальну шкоду. Головним відповідачем і тим, хто буде платити кошти, буде Держказначейство. Тому, що інші структури не мають для цього грошей, це не їхня компетенція. У першій інстанції навесні Ленінський суд виніс компенсацію десь 97 тисяч гривень. Вчора Апеляційний суд після апеляцію прокуратури вирішив, що треба зменшити майже вдвічі – це буде 49 тисяч гривень», – розповів Юрій Гудименко.

Це рішення Апеляційного суду Запорізької області може бути оскаржене. Як повідомив активіст, він не планує подавати скаргу. Наразі невідомо, чи оскаржуватимуть це рішення державні органи.

Юрія Гудименка утримували у Запоріжжі в слідчому ізоляторі упродовж кількох місяців 2011 року. 1 січня 2011 року активіста затримали у зв’язку з нібито причетністю до підриву погруддя Сталіна біля офісу комуністів в Запоріжжі, що стався 31 грудня 2010 року. 3 грудня 2011 року силовики відпустили Юрія Гудименко разом з іншими затриманими у цій справі. Однак 10 січня його затримали повторно. Згодом активісту повторно висунули обвинувачення в облиті фарбою пам’ятника Дзерджинському, за якими Юрій Гудименко і утримувався у слідчому ізоляторі упродовж двох місяців.

Інцидент з облиттям фарбою пам’ятника Дзержинському стався у травні 2010 року. Тоді справа щодо Юрія Гудименка була закрита, однак вже у січні 2011 року прокурор Запорізької області скасував попереднє рішення та знову порушив кримінальну справу за ч.2 ст. 296 КК України ( хуліганство, вчинене групою осіб, з особливою зухвалістю). За рішенням суду у цій справі активіст отримав 2 роки умовного терміну.