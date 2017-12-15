«Київстар» розглядає можливість оскарження штрафу АМКУ

Компанія «Київстар» розглядає можливість оскарження штрафу Антимонопольного комітету України у розмірі 21 мільйон гривень.

Як йдеться у повідомленні прес-служби компанії, претензії АМКУ не стосуються тарифікації, а винятково інформування про це.

«Київстар повідомляє, що претензії АМКУ не стосуються тарифікації голосових викликів, а винятково того, як компанія інформувала про це абонентів. Київстар доносить до абонентів інформацію про спосіб тарифікації викликів через усі канали комунікацій, у тому числі – на офіційному сайті компанії, в рекламних матеріалах, у доступній та зрозумілій формі та у визначений законом спосіб», – йдеться у заяві компанії.

«Київстар» наголошує, що тарифікація голосових викликів повністю відповідає вимогам законодавства.

«З огляду на це, усвідомлюючи занепокоєння АМКУ щодо можливої недосконалості певних формулювань у комунікації з абонентами, компанія завчасно вжила відповідних заходів для того, щоб зробити таку комунікацію більш зрозумілою», – додають в компанії.

Як повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, Антимонопольний комітет 14 грудня оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 21 мільйон гривень за недобросовісну конкуренцію, а саме – за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

Оператор мобільного зв’язку України «Київстар» існує вже 20 років, на сьогодні зв’язком «Київстар» користується 26,4 мільйона абонентів.