Посол Північної Кореї в ООН заявив, що його країна є «відповідальною ядерною силою»

Посол Північної Кореї в Організації Об’єднаних Націй Ча Сон Нам під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що його країна є «відповідальною ядерною силою, миролюбною державою», яка забезпечуватиме нерозповсюдження ядерної зброї.

Він зазначив, що Пхеньян має «абсолютно ідеальну систему», щоб запобігти нелегальній передачі ядерного озброєння або технологій, і додав, що Сполучені Штати «налякані неймовірною силою» Північної Кореї як ядерної держави.

Перед цим державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що «Північна Корея є найбільшою загрозою для Сполучених Штатів». Він закликав світову спільноту докласти більше зусиль для подальшої ізоляції Північної Кореї.

Цьогоріч КНДР здійснила шість ядерних випробувань, а також протестувала декілька міжконтинентальних балістичних ракет, що викликало критику з боку світової спільноти.

Рада безпеки ООН кілька разів розширювала санкції проти Північної Кореї через її ядерні й ракетні випробування.