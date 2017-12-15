У Києві 17-18 грудня на дорогах очікується ожеледиця – КМДА

У Києві 17 і 18 грудня на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на Укргідрометцентр, 17 грудня синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, температура протягом доби близько 0.

18 грудня істотних опадів не очікується, вдень 0-2 градуси морозу, додають у КМДА.

В адміністрації закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму, дистанції, а за погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

На вихідних, за даними синоптика Наталки Діденко, у Києві буде дощ, можливо мокрий сніг. Температура у Києві в суботу до 6 градусів тепла, а у неділю похолодає до 1 градуса тепла.