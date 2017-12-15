Поліція відкрила провадження через пожежу в модульному містечку Кам’янського, де загинула дитина

Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу в модульному містечку Кам’янського, де загинула дитина. Про це Радіо Свобода повідомили в обласному управлінні поліції у п’ятницю.

Як зазначила речниця поліції Ганна Старчевська, провадження відкрили за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей

Між тим волонтери в Кам’янському оголосили збір речей та коштів для постраждалої від пожежі багатодітної родини переселенців – родина втратила все своє майно. Особливо гостра потреба зараз є в дитячих речах.

У четвер у Кам'янському сталась пожежа в модульному містечку для переселенців, загинув хлопчик 2 років.

За даними з ДСНС в області, на місці працювала слідчо - оперативна группа, ніяких вибухів на місці події не було, лише загоряння. Пожежа спалахнула, коли троє малолітніх дітей багатодітної родини були вдома самі. Двоє сташих дітей встигли врятуватись, молодший хлопчик – ні.

Площа пожежі склала 60 квадратних метрів – вигоріло дві кімнати, де проживала родина. За даними рятувальників, вони відновленню не підлягають.

Модульне містечко для переселенців у Кам’янському було відкрите за підтримки Німеччини 2015 року.