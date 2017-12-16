За порушення санкцій США проти Ірану ув’язнили громадянина Канади іранського походження

Канадієць іранського походження засуджений до 32 місяців ув’язнення за змову у порушення санкцій США проти Ірану.

Американські прокурори заявили, що Алі Суфі «здійснив змову щодо експорту товарів військового призначення зі Сполучених Штатів в Іран як безпосередньо, так і через перевантаження до країн-посередників без ліцензії» у період 2014–2016 років.

У заяві американської прокуратури Південного округу штату Нью-Йорк зазначається, що 63-річний Суфі «намагався придбати та поставити багато предметів, у тому числі вертольоти, високотехнологічні частини кулеметів, танків та військових транспортних засобів, зі США до Ірану, все без ліцензії і знаючи, що такі поставки є незаконними відповідно до законодавства США».

Повідомляється, що Суфі визнав себе винним за одним з епізодів зазіхання на порушення санкцій США проти Ірану і був засуджений до 32 місяців ув’язнення з додатковим роком перебування під наглядом.

Сполучені Штати залишають односторонні санкції, пов’язані з порушенням прав людини в Ірані, ймовірною підтримкою тероризму та його суперечливою балістичною ракетною програмою, навіть після того, як були скасовані санкції, пов’язані з ядерною зброєю після підписання Іраном у 2015 році важливої ядерної угоди.