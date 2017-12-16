Клімкін обговорив з Генсеком ООН перспективи миротворчої місії на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем обговорив переспективи запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це повідомило Представництво України в ООН на своїй сторінці в Twitter.

Порушувалися також питання захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму, взаємодія в гуманітарній сфері, в тому числі звільнення українських політв’язнів і заручників з російського полону.

Також повідомляється, що глава українського МЗС передав Генеральному секретарю ООН оригінал відкритого листа від імені Асоціації родичів політичних заручників Кремля і правозахисних та громадських організацій.

«Звернувся з проханням сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються під вартою в Росії», – йдеться у повідомленні.

У Нью-Йорку, 14 листопада, на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН, ухвалили оновлений проект резолюції з прав людини в анексованому Криму.

У документі міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Голосування українського проекту резолюції з прав людини в Криму на Генасамблеї ООН відбудеться 19 грудня.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.