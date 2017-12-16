Бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів з початку доби – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що з початку доби 16 грудня підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових. На Луганщині такі дії сепаратистів зафіксовані поблизу Троїцького та Кримського, на Донеччині – неподалік Гнутового, Павлополя, Водяного та Авдіївки, ідеться у вечірньому зведенні.

Крім того, українські військові вказують на обстріл околиць села Травневого на Донеччині, через що були зірвані ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях електропередач та в житлових будинках.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові минулої доби 24 рази порушили режим припинення вогню. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про 7 таких порушень. Актуальніших повідомлень про бойові дії сайти бойовиків не містять.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.