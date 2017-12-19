Бойовики самі обстріляли окуповану Кадіївку – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі звинувачує підтримуваних Росією бойовиків в обстрілі ввечері 18 грудня житлових кварталів міста Кадіївка (використовувана сепаратистами радянська назва – Стаханов), яке розташоване на контрольованій угрупованням «ЛНР» частині Луганщини.

«Для чергової дискредитації підрозділів Збройних сил України та збурення ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій, противник відкрив вогонь по населених пунктах, у тому числі Кадіївці (Стаханов). Подібні провокації спрямовані на дискредитацію України та її Збройних сил в очах світової спільноти. Російсько-окупаційні війська та найманці... не шкодують життя громадян України, які від безвихідної ситуації продовжують проживати в окупованих прифронтових населених пунктах», – ідеться в повідомленні штабу АТО.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілі Стаханова (чинна українська назва – Кадіївка) і Первомайська. Луганські бойовики на своїх сайтах повідомляли про загиблу від серцевого нападу жінку і щонайменше чотирьох поранених через обстріли. Донецькі бойовики також заявили про обстріл підконтрольної їм Горлівки з боку ЗСУ і про руйнування там 11 будівель та одну поранену жінку.

Водночас голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що станом на 8:00 19 грудня у Новолуганському 300 абонентів залишилися без тепла і є проблеми з електрикою в цьому населеному пункті, що постраждав напередодні від обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними Жебрівського, з восьми постраждалих цивільних громадян – один – у тяжкому стані та 6-річна дитина – з психологічною травмою у лікарні.