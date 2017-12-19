«Чергова спроба шантажу»: експерт пояснив загострення на Донбасі

18 грудня після значної перерви бойовики на Донбасі застосували «Град», випустивши понад 40 реактивних снарядів. Поранені восьмеро цивільних, пошкоджені 50 будинків. При цьому російські представники Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню залишили Україну. У місії ОБСЄ констатували: становище на Донбасі загострилося до надзвичайного рівня. А бойовики окупованих районів Луганщини заявили про створення представництва при Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували представник Генштабу ЗСУ Богдан Бондар, політолог Володимир Фесенко та військовий експерт Ігор Козій.