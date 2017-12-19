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19 Грудень 2017, Київ 18:04
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«Чергова спроба шантажу»: експерт пояснив загострення на Донбасі

«Чергова спроба шантажу»: експерт пояснив загострення на Донбасі
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18 грудня після значної перерви бойовики на Донбасі застосували «Град», випустивши понад 40 реактивних снарядів. Поранені восьмеро цивільних, пошкоджені 50 будинків. При цьому російські представники Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню залишили Україну. У місії ОБСЄ констатували: становище на Донбасі загострилося до надзвичайного рівня. А бойовики окупованих районів Луганщини заявили про створення представництва при Спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізували представник Генштабу ЗСУ Богдан Бондар, політолог Володимир Фесенко та військовий експерт Ігор Козій.

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