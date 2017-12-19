Демарш Кремля в СЦКК: що за ним стоїть

(Рубрика «Точка зору»)

Протягом останнього часу широкого резонансу набула тема виходу російської сторони зі Спільного центру контролю і координації припинення вогню (СЦКК). Основною причиною припинення роботи російських військових в СЦКК, в Росії називають створення Києвом навмисних перешкод, які заважають їхній роботі, а звідси – і забезпеченню режиму припинення вогню. Однак, насправді, заяви Кремля про припинення участі його військових в СЦКК є нічим іншим, як черговим шантажем України напередодні ухвалення в країні закону про тимчасово окуповані території, а також внаслідок прогресу в питанні постачання Україні озброєнь з боку США та Канади. Іншими словами, Кремль знову пішов на підняття ставок.

Як показує ситуація навколо Спільного центру контролю і координації припинення вогню на Донбасі, Кремль вкотре включив один зі своїх чергових гібридних важелів у війні проти України. Причинами для цього стали наближення голосування за закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», а також позитивні сигнали з-за океану стосовно озброєння України США та Канадою. «Сприятливою» для Кремля є й внутрішня політична обстановка в нашій державі. В таких умовах ініціювання ним загострення на фронті буде синергувати з тією роботою, яку робить його п’ята колона в Києві разом із місцевими популістичними силами, які, на жаль, більше переймаються власними політичними позиціями, аніж безпекою держави.

Про те, що заяви і кроки Кремля в напрямку виходу з СЦКК є нічим іншим, як черговим шантажем України, говорять як і вищезазначені причини, так і інформаційні вкидання під виглядом коментарів даної теми з боку «експертів», представників угруповань «ДНР»/«ЛНР» та російських чиновників на підконтрольних Кремлю російських, а також місцевих (на окупованій частині Донбасу) інформаційних ресурсах.

Основною метою інформаційних вкидань є донесення до України, Заходу та власної внутрішньої аудиторії таких основних меседжів Кремля:

– російська сторона дійсно покине СЦКК. «Не знаю, когда там будут сделаны официальные заявления, но можете поверить нашим словам – это действительно так, представителей РФ там больше не будет», – повідомляється на інтернет-ресурсі «Русская весна». Це, не враховуючи заяв самих військових та кремлівських дипломатів;

– винною в цьому є виключно Україна, зокрема, її неконструктивна позиція щодо російських офіцерів в СЦКК, внаслідок якої останні не можуть нормально працювати. «Украинские военные открыто демонстрируют агрессию по отношению к российским офицерам. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Украина и лично Порошенко делают все, чтобы СЦКК прекратил свое существование… Представители Минобороны РФ в рабочей группе по урегулированию конфликта в Донбассе также высказали опасение относительно ситуации с российскими офицерами: «Отношение к нашим офицерам носит откровенно «дискриминационный характер» не только в части их работы, но и в вопросах жизнедеятельности», – пише «Федеральное агентство новостей».

«Со стороны Украины была создана ситуация из-за которой военным из Российской Федерации невозможно было проводить какую либо работу», – зазначив в інтерв’ю для «Комсомольская правда. Донецк» так званий «депутат народної ради» угруповання «ДНР» Мирослав Руденко;

– вихід російської сторони з СЦКК суттєво загострить ситуацію на Донбасі, зокрема, стане причиною ухвалення в Києві рішення про наступ на так звані «республіки». «Ликвидация СЦКК (а фактически это именно ликвидация, потому что какая может быть совместность и координация между находящимися в Донецке представителями ДНР и ВСУ в Соледаре) до критических пределов взвинчивает напряженность «на линии», – пише «Русская весна»;

– Україна не зможе вирішувати ті проблеми, які Росія створюватиме на Донбасі після того, як російська сторона залишить СЦКК. Здійснюється шантаж тим, що українській сторонні необхідно буде домовлятись напряму із ватажками угруповань «ДНР»/»ЛНР». «…Фактически это (російська сторона в СЦКК – ред.) был единственный канал хоть какой-то коммуникации между военными ЛДНР, Украины и РФ. Теперь договариваться (…) будет гораздо сложнее. Конечно, главную роль в такого рода согласованиях играет ОБСЕ, но они при появлении хотя бы минимальной угрозы жизни и здоровью никуда выезжать не станут», – попереджає «Русская весна».

«В том случае, если российская сторона покинет СЦКК, Киеву некому будет помочь решить конфликт, и властям Украины придется напрямую и без посредников взаимодействовать с ДНР и ЛНР, и пытаться предотвращать конфликтные ситуации», – зазначив в інтерв’ю для «Федерального агентства новостей» перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

– надалі у всьому, що відбуватиметься на Донбасі буде звинувачуватись Україна, яка змусила російську сторону покинути СЦКК спеціально для того, щоб загострити ситуацію на Донбасі. Зокрема, йде шантаж перспективою розгортання широкомасштабних бойових дій. «Власти Украины, в частности Петр Порошенко, подумает, что у него развязаны руки. Я не исключаю, что с учетом поставки летального оружия, окончания подготовки ВС Украины инструкторами из США и Канады, завозом тяжелого вооружения и, прежде всего, артиллерии и боеприпасов на линию разграничения, все идет к широкомасштабной зачистке. Думаю, что сегодня все столкнутся с широкомасштабной войной… Будет очень много крови», – сказав Клінцевич.

– у загостренні ситуації на Донбасі, викликаній виходом російської сторони з СЦКК, винним буде також й Захід, який підтримує і озброює Україну. «Ситуацию, уверен Клинцевич, пытается расшатать третья сторона», – пише «Федеральное агентство новостей».

«Недавно мы стали свидетелями заявлений Волкера о том, что горячая фаза войны должна продолжится, то есть тем самым он дал отмашку украинскому военно-политическому истеблишменту на продолжение военных действий. Тогда же он заявил, что не видит никаких препятствий для поставок Украине летального оружия. Мы видим, что со стороны американских кураторов Украине дается установка на обострение», – зазначив Руденко для «Комсомольская правда. Донецк».

Враховуючи вищезазначене, очевидним є те, що напередодні ухвалення в Україні важливого для держави закону про тимчасово окуповані території, на тлі прогресу в питанні постачання Україні озброєнь з боку її партнерів, а також враховуючи наявну внутрішньополітичну обстановку, в Кремлі вирішили, що час піднімати ставки. З огляду на це, досить ймовірним є збільшення російських провокацій на Донбасі, зокрема, обстріли незаконними збройними формуваннями (НЗФ) населених пунктів на підконтрольній Україні території, а також на території, що перебуває під їхнім контролем, з паралельними звинуваченнями в цьому українських військових.

Також не виключено, що одночасно з цим Кремль активізується в питанні розігрування своєї «миротворчої карти», а саме: нав’язуватиме думку щодо необхідності введення на Донбас миротворчого контингенту виключно на запропонованих ним умовах з постійним наголосом на тому, що без її миротворців та посередництва, припинити «громадянську війну» в Україні буде неможливо.

Ігор Федик –​ керівник секції Центральної та Східної Європи Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння​

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода