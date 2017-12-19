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19 Грудень 2017, Київ 18:05
Новини | Політика

Речник Порошенка оприлюднив фото «листа Саакашвілі»

Міхеїл Саакашвілі

Речник президента України Святослав Цеголко оприлюднив фото, як він заявляє, листа колишнього президента Грузії, лідера «Руху нових сил» Міхеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка.

«Незважаючи на останні події, у мене нема ніяких агресивних намірів. Ви знаєте, що звинувачувати мене в роботі на ФСБ не лише повний абсурд, а й дуже радує ворога України. Звичайно, я припускався й припускаюся багатьох політичних помилок, але зараз як ніколи впевнений, що потрібно деескалювати і не припускатися дестабілізації ситуації. Готовий у будь-який момент зустрітися з повноважним представником і все обговорити», – йдеться в опублікованому листі.

Цеголко заявив, що незважаючи на слова про необхідність деескалації ситуації, події біля Міжнародного центру культури і мистецтв 17 грудня свідчать, що Саакашвілі «не дотримався свого слова».

Раніше ЗМІ повідомляли, що Саакашвілі написав Порошенкові листа з «пропозицією помиритися». Сам лідер «Руху нових сил» підтверджував, що звертався до Порошенка, але заперечував намір примирення.

«Я хочу відповісти тим легковірним людям, які кажуть, що Саакашвілі домовився з баригами Порошенка. Яких би фейків вам не підсовували – ось я перед вами. Живий Міхеїл Саакашвілі. І я вам кажу: ми готові до переговорів, і ми готові домовлятися тільки про одне – про відставку, про усунення від влади, про відновлення права гідності українського народу, про повернення награбованого», – сказав Саакашвілі під час маршу «За імпічмент» 17 грудня в Києві.

Він заявляв, що готовий зустрітися з Порошенком чи його представником «при камерах, за участі народу» для розмови «тільки про одне – як вони повертають гроші, як закривають корупційні схеми, як притягують до відповідальності своїх кумів, посіпак, підлабузників».

«Закулісних домовленостей, до яких всі звикли, від мене ніколи не буде і навіть не сподівайтеся», – додав лідер «Руху нових сил».

5 грудня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на свою діяльність в Україні. Він навів записи перехоплення розмов, що, за його словами, підтверджують це. Політика оголосили в розшук після того, як 5 грудня йому вдалося уникнути затримання.

Саакашвілі назвав неправдивими всі обвинувачення на свою адресу.

11 грудня Печерський районний суд Києва відмовився застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу на це рішення.

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