Кремль: стратегія нацбезпеки Трампа має «імперський характер»

Кремль розкритикував нову стратегію національної безпеки США, оприлюднену напередодні президентом Дональдом Трампом, в якій Москва названа суперником Вашингтона. Як заявив 19 грудня речник російського президента Дмитро Пєсков, нова стратегія має «імперський характер».

«Тут і небажання відмовлятися від однополярного світу, неприйняття багатополярного світу», – сказав речник Володимира Путіна.

За його словами, Москва «не може погодитися» зі ставленням до неї як загрози безпеці США.

У стратегії національної безпеки США, оприлюдненій 18 грудня, вказано, що Росія і Китай «кидають виклик американській владі, впливу і інтересам, намагаючись підірвати американську безпеку і процвітання». «Вони сповнені рішучості зробити економіку менш вільною і менш справедливою, виростити власні збройні сили і контролювати інформацію і дані, щоб придушити свої суспільства і розширити свій вплив», – йдеться в документі.

Документ був оприлюднений в той момент, коли відносини США з Росією перебувають на найгіршому рівні з часів Холодної війни через розбіжності з питань, серед яких – агресія Росії в Україні, її роль у війні в Сирії і ймовірне втручання в президентські вибори у США в 2016 році.

Китай також розкритикував стратегію. МЗС Китаю закликав Вашингтон відмовитися від того, що він назвав «менталітетом Холодної війни», заявивши, що Китай завжди був учасником глобального розвитку і захисником міжнародного порядку.

У своїй промові після того, як Білий дім випустив 68-сторінкову стратегію, Трамп сказав, що Росія і Китай є «державами-суперниками» США, але Вашингтон буде прагнути до партнерства з ними, захищаючи при цьомувласні національні інтереси.