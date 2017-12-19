Суд у справі Штепи перенесли через неявку обвинуваченої – прокуратура

Судове засідання у справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, призначене на 19 грудня, не відбулося через неявку підсудної, заявляють у прокуратурі Харківської області.

«Сторона захисту повідомила, що Штепа вважає, що в приміщенні суду їй загрожує небезпека, тому відмовилася заходити до будівлі», – повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Наступне засідання суду призначене на 9 січня.

У вересні Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов’янська Нелі Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, обвинувачувана має постійно перебувати за місцем проживання у місті Слов’янську Донецької області.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.