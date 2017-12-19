Адвокат: Мін’юст Росії звинуватив об’єднання перевізників у «невиконанні функцій іноземних агентів»

Адвокат Павло Чиков, який представляє інтереси російської організації далекобійників «Об’єднання перевізників Росії» (вона виступає проти введення збору на далекобійників і великовантажний транспорт через систему «Платон») повідомив, що Мін’юст Росії порушив проти організації адміністративну справу.

Об’єднання звинуватили в порушенні закону про організації, визнані «іноземними агентами».

Російське відомство це рішення поки що не коментувало.

«Об’єднання перевізників Росії» було визнане іноземним агентом 1 грудня. Організація виникла одночасно з початком всеросійської акції протесту проти «Платона» в листопаді 2015 року.

Акції протесту далекобійників тривають в декількох регіонах Росії.