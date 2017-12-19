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19 Грудень 2017, Київ 20:53
Новини | Міжнародні

Адвокат: Мін’юст Росії звинуватив об’єднання перевізників у «невиконанні функцій іноземних агентів»

Російські далекобійники під час акції протесту, квітень 2017 року

Адвокат Павло Чиков, який представляє інтереси російської організації далекобійників «Об’єднання перевізників Росії» (вона виступає проти введення збору на далекобійників і великовантажний транспорт через систему «Платон») повідомив, що Мін’юст Росії порушив проти організації адміністративну справу.

Об’єднання звинуватили в порушенні закону про організації, визнані «іноземними агентами».

Російське відомство це рішення поки що не коментувало.

«Об’єднання перевізників Росії» було визнане іноземним агентом 1 грудня. Організація виникла одночасно з початком всеросійської акції протесту проти «Платона» в листопаді 2015 року.

Акції протесту далекобійників тривають в декількох регіонах Росії.

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