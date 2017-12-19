Волкер про конфлікт на Донбасі: 2017-й став найжорстокішим роком

2017-й став «найжорстокішим» роком за час конфлікту на Донбасі, заявив під час виступу в аналітичному центрі «Атлантична рада» (Atlantic Counsil) cпеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер.

«Це криза. 2017-й був найжорстокішим роком, і, чесно кажучи, минулої ночі була одна з найжорстокіших ночей, безумовно, із лютого й, можливо, цього року», – сказав Волкер.

Він додав, що «Росія вдає», що її немає на Донбасі.

«Вона наполягає, аби в рамках «нормандського процесу» велися справи з представниками Луганська і Донецька, яких Росія створила. Хоча вони є нерівними та незаконними партнерами. Вона наполягає, щоб Україна робила це. У зусиллях, щоб з'ясувати, чи буде Росія готовою змінити курс, відвести свої сили та погодитись на миротворчу силу у регіоні (на Донбасі), Росія сказала: «Ні, ви повинні мати справи з людьми з Луганська і Донецька». І наслідки цього полягатимуть лише у легітимізації її присутності та призведуть до подальшого затягування конфлікту», – заявив Волкер.

Українські військові повідомляли про обстріл селища Новолуганського Донецької області ввечері 18 грудня. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляв про вісьмох постраждалих.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. За даними ООН, його жертвами стали понад 10 300 людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».