Мир на Донбасі залежить від Росії – Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що лише виведення російських сил з Донбасу і припинення російської підтримки бойовикам може гарантувати мир на сході України. Він сказав про це під час виступу в аналітичному центрі «Атлантична рада» (Atlantic Cousil).

«Міжнародна спільнота може допомогти, але мир залежить від Росії», – сказав Волкер.

Раніше цього місяця спеціальний представник Державного департаменту США щодо врегулювання в Україні заявляв, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки, і Росія може це зупинити.

У вересні президент Росії Володимир Путін погодився з ідеєю введення миротворців ООН на частину українського Донбасу, яку не контролює українська влада. Київ, його західні союзники, з одного боку, і Москва, з іншого, мають різні позиції щодо мандату такої місії ООН. Росія пропонує розмістити миротворців на лінії розмежування сторін на Донбасі, а Україна з партнерами наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною державного українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна та Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи хіба що наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».