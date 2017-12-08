Волкер: гуманітарна ситуація на Донбасі є найгіршою за три роки

Спеціальний представник Державного департаменту США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер заявляє, що гуманітарна ситуація на сході України є найгіршою за останні три роки.

«Гуманітарна криза на сході України – найгірша за останні три роки, і ситуація погіршується. Росія може зупинити це, припинивши втручання і підтримку так званих сепаратистів, імплементувавши Мінські угоди», – написав Волкер у Twitter. Він перебуває на засіданні Ради міністрів ОБСЄ в австрійському Відні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває понад три з половиною роки – від квітня 2014 року. Його жертвами стали понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці сепаратистів зброєю та особовим складом. Москва заперечує це, визнаючи наявність у складі проросійських бойовиків своїх громадян, яких називає «добровольцями».