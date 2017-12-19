Журналіст Рахманін заявив, що виявив у своєму кабінеті «жучок»

Заступник головного редактора «Дзеркала тижня» Сергій Рахманін заявив, що виявив у своєму кабінеті пристрій для прослуховування.

«Отакий подарунок знайшов сьогодні. Либонь, Святий Миколай. Питання тільки одне. Чому «жучок» такий нестильний? Вперше аналогічний «реманент» виявив у себе в кабінеті ще в 1996-му. І той «жук» був такий же кустарний і незграбний», – написав журналіст.

Рахманін працює в «Дзеркалі тижня» з 1998 року. У 1999 році отримав премію «Людина року» в номінації «Журналіст року».