МЗС після схвалення в ООН резолюції по Криму: наступною має бути деокупація півострова

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН оновленої резолюції про порушення прав людини в анексованому Росією Криму і заявляє, що наступним кроком має стати деокупація півострова. «Основа для цього сьогодні вже закладена», – йдеться в заяві МЗС 19 грудня.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що фіксація і засудження в резолюції Генасамблеї ООН системних порушень прав людини, здійснюваних російською окупаційною владою, у тому числі позасудових страт, викрадень людей, політично вмотивованих переслідувань, обмежень базових політичних прав жителів Криму, «має стати важливим кроком на шляху до відстоювання прав і громадянських свобод громадян України, що опинилися в окупації».

«Широка підтримка нашої позиції у питанні Криму свідчить, що міжнародне співтовариство надіслало чіткий сигнал російській окупаційній владі – питання Криму не закрите, світ уважно спостерігає за діями окупанта, а отже винні у переслідуваннях і порушеннях прав кримчан обов’язково нестимуть відповідальність. Держава-агресор має припинити на тимчасово окупованій нею території свавілля і забезпечити дотримання міжнародного права», – наголошують у МЗС.

19 грудня Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. За проголосували представники 70 держав, 26 виступили проти, 76 – утрималися. Проти резолюції, зокрема, виступили Росія, Білорусь, Вірменія, Китай, Сирія, Зімбабве.

Як повідомляли в представництві України в ООН, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов раніше назвав проект резолюції щодо Криму «зброєю в гібридній війні проти Росії».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.