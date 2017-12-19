Порошенко про ухвалення в ООН резолюції по Криму: це потужний сигнал агресорові

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення на сесії Генасамблеї ООН резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму.

«Вдячний справжнім друзям Українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Сьогоднішня резолюція – це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Крим – це Україна!», – написав Порошенко у Twitter.​

19 грудня Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму. За проголосували представники 70 держав, 26 виступили проти, 76 – утрималися. Проти резолюції, зокрема, виступили Росія, Білорусь, Вірменія, Китай, Сирія, Зімбабве.

Як повідомляли в представництві України в ООН, проект резолюції передбачає, зокрема, підтвердження, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт; засуджує застосування Росією власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство; вимагає від Росії виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН із відновлення прав і свобод громадян України на півострові; закликає російську окупаційну владу забезпечити освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Також проект засуджує відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, попри відповідний мандат, та відзначає позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників.

Російський глава Криму Сергій Аксьонов раніше назвав проект резолюції щодо Криму «зброєю в гібридній війні проти Росії».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.