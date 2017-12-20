Двоє військових загинули і шестеро постраждали минулої доби на Донбасі – штаб АТО

Через обстріли підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби двоє українських військових загинули, п’ятеро були поранені та ще один боєць зазнав бойової травми. Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook, всього напередодні бойовики стріляли 32 рази.

Згідно з повідомленням, обстріли оборонних укріплень сил АТО велись на підступах до Травневого, Станиці Луганської, Новотроїцького, Лебединського, шахти Бутівка, Гнутова, Верхньоторецького та Старогнатівки.

«У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів», – йдеться в повідомленні штабу АТО.

Сайти бойовиків звинувачують українську сторону в обстрілах і збройних провокаціях. В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові обстріляли у вівторок північну частину Донецька. На сепаратистських сайтах угруповання «ЛНР» заявляють про 7 порушень режиму припинення вогню з боку ЗСУ.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.