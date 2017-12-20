У США конгресмени ухвалили проект податкової реформи Трампа

Палата представників Конгресу США 19 грудня ухвалила більшістю голосів законопроект про проведення найбільшої за останні 30 років податкової реформи, обіцяної раніше президентом Дональдом Трампом. За законопроект проголосували 227 конгресмени, 203 висловилися проти.

Незабаром після голосування з’ясувалося, що при формуванні документа були допущені деякі формальні помилки. Сенату довелося вносити окремі правки, відтак Нижній палаті Конгресу США знову доведеться голосувати за нього у середу вранці.

Ключовим нововведенням у податковій реформі Трампа є зниження податку на прибуток корпорацій з 35 до 21%. Також передбачається зниження оподаткування для більшості категорій фізичних осіб терміном на 10 років.