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20 Грудень 2017, Київ 11:57
Новини | Події

«Народний фронт» наполягає, що сьогодні комітет Ради має розробити порядок призначення аудитора НАБУ

Максим Бурбак

Фракція «Народний фронт» наполягає, щоб антикорупційний комітет сьогодні на своєму засіданні розробив порядок призначення аудитора НАБУ.

«Сьогодні буде відбуватися засідання антикорупційного комітету. Ми наполягаємо, що комітет повинен виконувати свої функції і розробити порядок розгляду призначення аудитора НАБУ», – керівник фракції Максим Бурбак.

Він закликав фракції і громадські організації подавати свої пропозиції щодо кандидатур аудитора.

«Я звертаюся до всіх фракцій, до всіх громадських організацій, які займаються боротьбою з корупцією, щоб вони подавати свої пропозиції щодо кандидатів на аудитора НАБУ. Ми нарешті повинні обрати публічно і прозоро, щоб вся країна бачила процес обрання аудитора НАБУ від Ради. І цей процес треба запустити», – додав депутат.

Комітет Верховної Ради з питань запобігання й протидії корупції 6 грудня визнав незадовільною роботу депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва на посаді голови комітету.

Крім того, у Верховній Раді 6 грудня голова парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов та його колега з «Народного фронту» Максим Бурбак зареєстрували законопроект, який надасть парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з документом, питання про висловлення їм недовіри може внести на розгляд Верховної Ради президент України, Кабінет міністрів та третина народних депутатів від конституційного складу парламенту.

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