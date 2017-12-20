Рада відмовилася скасувати голосування за закон про держбюджет-2018

Верховна Рада відмовилася скасувати результати голосування за закон «Про державний бюджет на 2018 рік».

За схвалення постанови № 7000-П проголосували 64 депутатів за мінімально необхідних 226.

На думку автора проекту постанови народного депутата Юрія Левченка, голосування в цілому за законом про держбюджет-2018 необхідно скасувати, оскільки воно було проведено «з грубим порушенням вимог Конституції і регламенту Верховної Ради щодо процедури законодавчої діяльності».

Таким чином, після того, як парламент не підтримав постанову про скасування голосування за держбюджет на 2018 рік, голова Верховної Ради Андрій Парубій може підписати закон про держбюджет і направити його на підпис президентові України Петру Порошенку.

Верховна Рада України 7 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Доходи держбюджету на 2018 рік передбачені в розмірі 913 мільярдів 613 мільйонів 702,5 тисячі гривень. Видатки передбачені в сумі 988 мільярдів 634 мільйони 334,5 тисячі гривень.

На 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні. Мінімальна зарплата з 1 січня – 3723 гривні.