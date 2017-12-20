Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
20 Грудень 2017, Київ 13:27
Новини | Події

Рада відмовилася скасувати рішення про продовження мораторію на продаж землі

Верховна Рада не погодилася скасувати рішення про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Відповідну постанову №7350-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття за основу і в цілому змін до Земельного кодексу щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель підтримали 66 народних депутатів (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Автори проекту постанови вважають, що документ схвалений з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради, зокрема, норми щодо строків подання альтернативних законопроектів.

Тепер голова Верховної Ради Андрій Парубій може підписати законопроект щодо мораторію і передати цей документ на підпис президенту України.

Верховна Рада 7 грудня продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Мораторій на продаж землі: потрібен він чи ні? (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:03:54
0:00:00 /0:03:54
ЗАВАНТАЖИТИ

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG