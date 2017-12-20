Рада відмовилася скасувати рішення про продовження мораторію на продаж землі

Верховна Рада не погодилася скасувати рішення про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Відповідну постанову №7350-П про скасування рішення Верховної Ради про прийняття за основу і в цілому змін до Земельного кодексу щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель підтримали 66 народних депутатів (за необхідного мінімуму у 226 голосів).

Автори проекту постанови вважають, що документ схвалений з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради, зокрема, норми щодо строків подання альтернативних законопроектів.

Тепер голова Верховної Ради Андрій Парубій може підписати законопроект щодо мораторію і передати цей документ на підпис президенту України.

Верховна Рада 7 грудня продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні з 2002 року діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні минулого року президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.