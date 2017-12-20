Ірано-шведський академік заявляє, що зізнався в шпигунстві під тиском

Ірано-шведський науковець, дослідник Каролінського інституту в Стокгольмі Ахмадреза Джалалі, якого засудили до страти за звинуваченням у шпигунстві, заявляє, що визнав свою провину в ефірі іранського телебачення під тиском.

17 грудня на державному телеканалі Джалалі заявив, що передавав інформацію закордонним службам розвідки про іранських науковців-ядерників, яких пізніше вбили.

На новому аудіозаписі дослідник повідомив, що його змусили зробити зізнання, обіцяючи відпустити. Його сім’я в інтерв’ю BBC заявила, що запис справжній, він був зроблений у тюрмі.

Джалалі був заарештований у квітні 2016 року і пізніше засуджений за шпигунство. Він та його сім’я заперечували звинувачення. Правозахисні групи критикують арешт Джалалі.

В Ірані зізнання в’язнів у злочинах в телеефірі є непоодиноким явищем. Кілька з них після звільнення заявляли, що визнавали свою провину під тиском.